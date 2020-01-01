Спад британской экономики из-за карантина побьет рекорд за 300 лет

Перспективы последующего восстановления в 2021 году остаются туманными и неопределенными из-за снижения доходов населения.

Даже в военные годы экономический спад был меньше pixabay.com

Экономика Великобритании по итогам текущего квартала сократится на 25%, безработица вырастет более чем на 9%. Об этом в четверг, 8 мая, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на опубликованный прогноз Центрального банка Англии.

По его расчетам, промышленное производство за текущий год может сократиться на 14%, что станет худшим показателем с 1700-х годов.

Далее в 2021 году Центральный банк Англии ожидает подъем экономики на 15% - после того как ослабят карантинные ограничения. Вместе с тем Банк Англии допускает риск того, что данный сценарий окажется слишком оптимистичным.

В связи с этим Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% и оставил в силе свою цель по покупке облигаций, в основном британского государственного долга, на уровне 645 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщалось, Великобритании предрекли самый мрачный сценарий эпидемии в Европе. Эксперты одного из крупнейших благотворительных фондов мира считают, что именно Британия может серьезнее других европейских стран пострадать от коронавируса.

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