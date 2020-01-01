Трамп продлил санкции против Сирии

Блокировка активов физлиц и юрлиц, а также запрет на экспорт ряда товаров и услуг продлен еще на год.

Трамп еще на один год продлил режим санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил односторонние санкции против Сирии. Соответствующее заявление опубликовано в электронной базе Федерального реестра США в четверг, 7 мая.

Таким образом Трамп оставил в силе ряд ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год.

Речь идет, в частности, о блокировке находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

Напомним, что ранее США ввели санкции против министра обороны Сирии. Генерала Айюба обвинили в препятствовании прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года.

Также сообщалось, что США расширили санкции против России из-за Сирии. Минфин США включил в санкционный список трех граждан РФ, а также пять судов за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.

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