Трамп продлил санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил односторонние санкции против Сирии. Соответствующее заявление опубликовано в электронной базе Федерального реестра США в четверг, 7 мая.
Таким образом Трамп оставил в силе ряд ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год.
Речь идет, в частности, о блокировке находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.
Напомним, что ранее США ввели санкции против министра обороны Сирии. Генерала Айюба обвинили в препятствовании прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года.
Также сообщалось, что США расширили санкции против России из-за Сирии. Минфин США включил в санкционный список трех граждан РФ, а также пять судов за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.
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