США на время сняли пошлины со 146 китайских товаров
На торговых переговорах аппарат представителя США временно отменил пошлины на 146 товаров из Китая. Об этом свидетельствует официальное уведомление опубликованное в электронной базе Федерального реестра США в четверг, 7 мая.
Власти США при принятии решения "решили удовлетворить ряд запросов" американских компаний по исключению товаров из перечня, в который входит китайская продукция на $200 млрд, и учитывали множество факторов - в частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.
Отмечается, что отмена пошилн будет действовать включительно до 7 августа 2020 года. В число товаров, исключенных из списка, попали, в частности, ряд продуктов питания, раковины из гранита, автомобильные зеркала заднего вида, детские стульчики.
Напомним, что ранее США продлили исключения из пошлин на 170 товаров из Китая. В список вошли крабовое мясо, устричные раковины, семена, а также некоторые промышленные товары.
Также сообщалось, что Трамп допускает, что накажет Китай за пандемию. Вашингтон расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных.
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