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США на время сняли пошлины со 146 китайских товаров

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Часть указанных товаров производится только в Китае. В списке есть также продукты питания, автомобильные зеркала и детские стульчики.
США временно отменили пошлины на почти 150 товаров из Китая
США временно отменили пошлины на почти 150 товаров из Китая
Imago

На торговых переговорах аппарат представителя США временно отменил пошлины на 146 товаров из Китая. Об этом свидетельствует официальное уведомление опубликованное в электронной базе Федерального реестра США в четверг, 7 мая.

Власти США при принятии решения "решили удовлетворить ряд запросов" американских компаний по исключению товаров из перечня, в который входит китайская продукция на $200 млрд, и учитывали множество факторов - в частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Отмечается, что отмена пошилн будет действовать включительно до 7 августа 2020 года. В число товаров, исключенных из списка, попали, в частности, ряд продуктов питания, раковины из гранита, автомобильные зеркала заднего вида, детские стульчики.

Напомним, что ранее США продлили исключения из пошлин на 170 товаров из Китая. В список вошли крабовое мясо, устричные раковины, семена, а также некоторые промышленные товары.

Также сообщалось, что Трамп допускает, что накажет Китай за пандемию. Вашингтон расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных.

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Теги: США, Китай, Пошлины, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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