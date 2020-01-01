Назван богач, который потерял максимум на фоне пандемии

Бутики Louis Vuitton закрылись по всему миру более месяца назад, что принесло более 30 млрд долларов убытков.

Больше всех среди миллиардеров на фоне коронавирусного кризиса потерял глава французской компании Louis Vuitton Mo"et Hennessy Бернар Арно, который лишился более 30 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Billionaires Index.

По информации агентства, это максимальная сумма, которую за время кризиса потерял один человек.

Большинство принадлежащих Арно бутиков по всему миру закрылись более чем на месяц.

В этом году стоимость акций LVMH упала на 19 процентов.

По словам финансового директора компании Жан-Жака Гиони, будущее бизнеса Арно будет зависеть от китайского рынка, на который приходится более трети продаж предметов роскоши.

В целом на фоне пандемии состояние 20 богатейших людей мира сократилось почти на 300 миллиардов долларов.

Сейчас Арно занимает третью строчку списка Forbes с состоянием в 90 миллиардов долларов. На первом и втором местах расположились глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс, они имеют по 141,8 и 105,7 миллиарда соответственно.

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