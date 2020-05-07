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В США переболевшим COVID навсегда запрещена служба в армии

Комментариев: 1
Пентагон подтвердил информацию о том, что переболевшие коронавирусом никогда не пополнят ряды армии США.
По мнению журналистов, это временное решение
По мнению журналистов, это временное решение
 
В США переболевших коронавирусом граждан никогда не возьмут на службу в армию, сообщает Military Times.
 
"Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача - причина для перманентной дисквалификации", - говорится в памятке для пунктов вербовки.
 
В Пентагоне подтвердили эту информацию и отметили, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять - узнавать о возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы. 
 
Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.
 
По оценке журналистов, такая мера - временное решение. Его причина в том, что болезнь пока  не изучена до конца: неясно, какой долгосрочный вред она наносит организму заболевшего и может ли возникнуть снова после того, как он вылечится, а также дает ли пережитая болезнь иммунитет к заражению.
 
США не озвучивают цифру инфицированных военнослужащих, но известно, что зафиксировано более 6500 случаев заражения на 150 военных базах во всех американских штатах, кроме Айовы, Индианы, Миннесоты и Монтаны. Неясно, будут ли переболевшие в итоге отстранены от службы.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор.
 

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Теги: США, армия, военные, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    07.05.2020, 22:21
Оценка:  0
Глод
В наше время откосить было сложнее. )))
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