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Более трех миллионов американцев лишились работы за неделю

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Более 30 миллионов американских граждан потеряли работу со средины марта, когда закрылись все предприятия.
При этом темпы безработицы начинают падать
При этом темпы безработицы начинают падать
Getty Images
 
В США около 3,2 миллиона граждан за неделю попросили пособие по безработице, сообщает BBC News.
 
 
Всего с середины марта, когда из-за пандемии коронавируса закрылись предприятия во всех штатах, американцы подали около 33 млн заявок на пособие по безработице.
 
Отмечается, что за предыдущую неделю число новых заявок на пособие по безработице составляло почти более 3,8 млн. В последние недели показатель безработицы начал уменьшаться.
 
Также вскоре ожидается отчет по безработице за апрель от Министерства труда.
 
Напомним, в первом квартале 2020 года экономика США впервые за шесть лет сократилась на 4,8%.

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Теги: США, безработица, пандемия, пособия
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Источник: korrespondent.net

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