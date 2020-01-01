Турция готовится тестировать на людях препарат от COVID-19

Препарат в лабораторных условиях показал свою эффективность и подошел к стадии клинических испытаний.

В Турции препарат для лечения COVID-19 готов к тестированию на людях nszu.gov.ua

В Турции ученые разработали препарат от коронавируса, который доказал свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщает Anadolu в четверг, 7 мая.

Компания VSY Biotechnology и Университет медицинских наук Стамбула разработали препарат TR-C 19. Теперь ректор университета Джевдет Эрдол заявил, что проект подошел к стадии клинических испытаний.

"В результате нашей научно-исследовательской работы, поддерживаемой министерством здравоохранения, мы разработали препарат TR-C 19 и смогли в лабораторных условиях нейтрализовать коронавирус. Сейчас мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом COVID-19", - сказал Эрдол.

Сейчас ученые ожидают от Минздрава Турции соответствующего разрешения.

Напомним, что ранее японцы определились с лекарствами от коронавируса. Вслед за США решено использовать препарат Ремдесивир, получивший неоднозначные отзывы от медиков.

Также сообщалось, что МОЗ рассказало об испытаниях лекарств от COVID-19. В украинских медучреждениях проходят клинические исследования препарата Биовен для лечения коронавируса.

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