В селе в Польше родился первый мальчик за десять лет

С 2010 года в селе рождались только девочки. Мэр даже пообещал награду родителям, у которых родится сын.

В польском селе впервые за десять лет родился мальчик kerzenmeile.com

В селе Мейсце-Оджаньске в Польше впервые с 2010 года родился мальчик. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 7 мая.

В августе 2019 года сельский глава Раймунд Фришко (Rajmund Frischko) пообещал награду родителям, у которых родится сын. При этом что именно ждет его родителей, не уточнялось.

Тогда в интервью The New York Times Фришко говорил, что пока не решил, но подумывает назвать в честь долгожданного младенца улицу.

Первый за декаду мальчик появился на свет 2 мая, спустя 10 месяцев после объявления о награде. Его родителями стали Анна и Гжегож Милек (Grzegorz Milek), проживающие в Мейсце-Оджаньске. Ребенок получил имя Бартек.

"Это чудесная новость, особенно в такой момент, когда все мы переживаем коронавирусную пандемию", - прокомментировал новость Фришко.

Мэр заявил, что рождение мальчика дало Мейсце-Оджаньске надежду на будущее, и теперь семья получит обещанную награду, но не сейчас, а чуть позже. Отмечается, что церемонию отложили из-за пандемии и нежелания родителей общаться с прессой.

Напомним, что ранее актриса сменила имя сыну из-за созвучности с гениталиями. Американка дала ребенку новое имя уже в годовалом возрасте. Ранее родители не заметили неприятное сочетание слов.

Также сообщалось, что в Швейцарии первой жертве COVID среди детей оказалось 109 лет. Ошибка стала не первой в стране за последние недели из-за ручного ввода данных в базу.

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