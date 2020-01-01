Трамп и Пенс будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус

Ежедневно проходить тестирование на заболевание будут все сотрудники Белого дома, уточнил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут ежедневно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом четверг, 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на Пенса.

Причина столь частой проверки - заболевший на COVID-19 военнослужащий, работающий в Белом доме.

В то же время, Трамп надеется, что он не успел заразится от инфицированного, так как “почти с ним не общался”. Об этом американский лидер заявил журналистам на традиционном брифинге.

Президент США подчеркнул, что сдавать кровь на проверку будет не только он, а все работники Белого дома, в том числе Майк Пенс.

Он добавил, что уже прошел соответствующее обследование в среду и четверг, результаты были отрицательными.

Ранее сообщалось, что в США переболевших коронавирусом граждан никогда не возьмут на службу в армию.

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