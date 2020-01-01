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Число зараженных COVID-19 в мире близко к 3,7 млн

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Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Испании, Италии, Великобритании, России, Германии и Франции.
За сутки число случаев коронавируса в мире выросло более чем на 83 тысячи
За сутки число случаев коронавируса в мире выросло более чем на 83 тысячи

Число выявленных случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки возросло более чем на 83 тысячи и приблизилось к 3,7 миллионам в общей сложности. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 23.20 по Киеву, 7 мая, в мире насчитывалось 3 679 499 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 254 199 смертей от инфекции, зарегистрированных в ВОЗ. 

Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 626 037 и 150 238 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 32 209, а умерших - на 2 458.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 542 829 человек, 84 804 умерли. По числу инфицированных - 35 681 и умерших - 3 734 за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 7 мая там выявлено 229 198 инфицированных, зафиксировано 8 465 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 7 968, умерли 175 человек.

Ранее сообщалось, что в Африке количество выявленных случаев заражения COVID-19 превысило отметку 50 тысяч. 

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Теги: статистика, Вирус, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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