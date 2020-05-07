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Трамп назвал вероятную причину пандемии

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Президент США предположил, что "кто-то глупый" мог допустить, чтобы коронавирус покинул лабораторию Уханя.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что причиной начала пандемии коронавируса нового типа могла быть некомпетентность Китая. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщает РИА Новости. 

"Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - приводят слова американского лидера журналисты. 

По словам Трампа, это могла быть "ужасная ошибка". 

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что полной уверенности у Вашингтона в том, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане - нет. 

Позже официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что постоянные упреки относительно коронавируса со стороны США в адрес Пекина вызывают у китайской стороны крайне негативную оценку и недоумение по поводу того, почему Соединенные Штаты не смогли вовремя принять меры и взять эпидемиологическую ситуацию под жесткий контроль когда о масштабах эпидемии уже было известно. 

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Теги: США, Китай, глупость, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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