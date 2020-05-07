Трамп назвал вероятную причину пандемии

Президент США предположил, что "кто-то глупый" мог допустить, чтобы коронавирус покинул лабораторию Уханя.

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что причиной начала пандемии коронавируса нового типа могла быть некомпетентность Китая. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщает РИА Новости.

"Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - приводят слова американского лидера журналисты.

По словам Трампа, это могла быть "ужасная ошибка".

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что полной уверенности у Вашингтона в том, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане - нет.

Позже официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что постоянные упреки относительно коронавируса со стороны США в адрес Пекина вызывают у китайской стороны крайне негативную оценку и недоумение по поводу того, почему Соединенные Штаты не смогли вовремя принять меры и взять эпидемиологическую ситуацию под жесткий контроль когда о масштабах эпидемии уже было известно.

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