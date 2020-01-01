В Иране произошло землетрясение: есть жертвы
Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Толчки ощущались также в центральных районах Тегерана.
По меньшей мере один человек погиб и одинадцать пострадали в результате землетрясения в иранской провинции Тегеран. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщает телерадиовещательная корпорация ИРИБ.
По словам журналистов, причиной смерти 60-летнего местного жителя в районе Демавенд стала травма головы.
Сообщается, что ранения люди получили когда выбегали из домов.
Число жертв уточняется.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Эпицентр находился на глубине 7 км. Очевидцы отметили, что толчки ощущались также в центральных районах Тегерана.
Ранее на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,9.
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