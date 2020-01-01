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В Иране произошло землетрясение: есть жертвы

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Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Толчки ощущались также в центральных районах Тегерана.
Эпицентр землетрясения в Иране находился на глубине 7 км.
Эпицентр землетрясения в Иране находился на глубине 7 км.

По меньшей мере один человек погиб и одинадцать пострадали в результате землетрясения в иранской провинции Тегеран. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщает телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

По словам журналистов, причиной смерти 60-летнего местного жителя в районе Демавенд стала травма головы. 

Сообщается, что ранения люди получили когда выбегали из домов. 

Число жертв уточняется. 

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Эпицентр находился на глубине 7 км. Очевидцы отметили, что толчки ощущались также в центральных районах Тегерана.

Ранее на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,9. 

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Теги: Иран, Землетрясения, жертва
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Источник: korrespondent.net

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