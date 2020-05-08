Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ким Чен Ын отправил послание Си Цзиньпину

Комментариев: 1
Ким Чен Ын высоко оценил то, что Си Цзиньпин "уверенно одерживает победу в войне против беспрецедентной пандемии".
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил “личное устное послание” китайскому коллеге Си Цзиньпину, в котором поздравил его с успехами в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 на территории КНР. Об этом, в пятницу, 8 мая, сообщил официальный вестник Пхеньяна - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении ЦТАК.

По мнению северокорейского лидера, отношения между обеими партиями Кореи и Китая "лишь укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории". 

Кроме того, в послании Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Китай будет укреплять и беспрестанно увеличивать уже достигнутые успехи для того, чтобы окончательно победить в борьбе с COVID-19. Также лидер Северной Кореи пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья.

Ранее южнокорейская Государственная разведывательная служба назвала вероятную причину долгого отсутствия Ким Чен Ына. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, КНР, КНДР, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СТЕКЛО_МОЙ    08.05.2020, 04:01
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
Северная Корея это Китай времен Мао Цзэдуна. Сейчас в Китае куча миллиардеров!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь