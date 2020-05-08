Ким Чен Ын отправил послание Си Цзиньпину

Ким Чен Ын высоко оценил то, что Си Цзиньпин "уверенно одерживает победу в войне против беспрецедентной пандемии".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил “личное устное послание” китайскому коллеге Си Цзиньпину, в котором поздравил его с успехами в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 на территории КНР. Об этом, в пятницу, 8 мая, сообщил официальный вестник Пхеньяна - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении ЦТАК.

По мнению северокорейского лидера, отношения между обеими партиями Кореи и Китая "лишь укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории".

Кроме того, в послании Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Китай будет укреплять и беспрестанно увеличивать уже достигнутые успехи для того, чтобы окончательно победить в борьбе с COVID-19. Также лидер Северной Кореи пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья.

Ранее южнокорейская Государственная разведывательная служба назвала вероятную причину долгого отсутствия Ким Чен Ына.

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