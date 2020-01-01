США и Китай занялись реализацией торговой сделки

Стороны договорились работать над созданием благоприятных условий для осуществления первой фазы торговой сделки.

Вице-премьер Государственного совета Китая Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провели в пятницу, 8 мая, телефонные переговоры по торговой сделке, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что в ходе беседы стороны договорились работать над созданием благоприятных условий для осуществления достигнутой в январе этого года первой фазы торговой сделки.

В разговоре также принял участие министр финансов США Стивен Мнучин. По данным агентства, стороны договорились в дальнейшем укреплять сотрудничество по вопросам макроэкономики и здравоохранения в условиях распространения коронавируса по всему миру. США и КНР выразили намерение в дальнейшем поддерживать связь и координировать свои действия.

В среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о сделке с КНР, рассказал, что "через одну-две недели" сделает заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения. При этом 3 мая он допустил расторжение сделки, если Пекин не будет выполнять свои обязательства.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Позже в США раскрыли содержание второй части торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы технологий и кибербезопасности.

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