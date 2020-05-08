В Руанде из-за сильных дождей погибли 55 человек

Стихия уничтожила 91 дом, пять мостов и несколько плантаций. Сильно пострадали шесть районов Руанды.

В африканском государстве Руанда не менее 55 человек стали жертвами проливных дождей, выпавших накануне в разных частях страны. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Руанды Мари-Соланж Кайизире.

По ее словам, люди погибли из-за вызванных дождями наводнений и оползней. При этом еще четыре человека получили травмы. Число жертв может вырасти

Стихия уничтожила 91 дом, пять мостов и несколько плантаций. Наиболее пострадали районы Гакенке, Мусанзе, Рубаву, Муханга, Нгорореро и Рулиндо.

Министр также отметила, что власти прилагают усилия для оказания помощи пострадавшим семьям.

Напомним, в марте в Руанде 53 человека погибли и 84 пострадали из-за стихийных бедствий, вызванных проливными дождями. Были разрушены около тысячи зданий, пострадали почти 200 гектаров посевов, 23 дороги и 17 мостов.

А накануне стало известно, что в Кении из-за наводнений погибли 194 человека, еще 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

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