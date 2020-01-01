Совбез ООН обсудит попытки пересмотреть уроки Второй мировой

Около 70 участников проведут заседание по случаю 75 годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Совет Безопасности ООН в пятницу, 8 мая, проведет заседание по случаю 75 годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Участники обсудят, как избежать подобной трагедии в будущем, а также намерения отдельных стран подорвать послевоенный мировой порядок. Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

Он отметил, что заседание состоится под председательством Эстонии.

"Цель – вспомнить трагические страницы исторического прошлого и убедиться, что подобная трагедия не повторится в будущем", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что "откровенный разговор" о том, как противодействовать международным преступлениям и защитить мир сейчас является очень своевременный. Он приобретает особую актуальность на фоне постоянных попыток отдельных стран разрушить порядок, основанный на уважении международного права.

Николенко отметил, что для Украины обсуждение этой темы в ООН также очень важно. Ведь украинцы сегодня как никто другой ощущают последствия агрессивной захватнической политики.

Формат заседания позволит приобщиться к дискуссии не только членам Совбеза. Планируется около 70 участников, в том числе 50 министров иностранных дел.

"Беспрецедентный уровень для карантинного периода", - подчеркнул Николенко.

Из-за пандемии COVID-19 зал заседаний Совбеза перенесется в Таллинн, где общение будет происходить на виртуальной платформе Hybridity. Начало заседания - в 17:00 по киевскому времени. Заседание будет транслироваться онлайн.

Дробович объяснил отличие в восприятии Второй мировой в Украине и России

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet