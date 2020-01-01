Какие праздники 8 мая 2020: интересные факты, приметы, именинники

День памяти и примирения, День рождения Coca-Cola, Праздник затачивальщиков гвоздей и Ночь женщин в Норвегии – о сегодняшних памятных датах и праздниках в материале Korrespondent.net.

Сегодняшняя пятница, 8 мая 2020 года, - 128-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 237 дней.

Пожалуй, главной датой сегодня является День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Памятный день 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии, в Украине установлен указом Президента от 24 марта 2015 года.

Целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма.

Символом этого дня стал красный мак.

Какие праздники 8 мая 2020

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Отмечается в день рождения швейцарского гуманиста, основателя Красного креста и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана. Это международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев по всему миру. В 1859 году Дюнан стал свидетелем крупнейшего сражения австро-итало-французской войны, унесший тысячи жертв. Анри так впечатлялся увиденным, что открыл госпиталь в местной церкви, где оказывал первую помощь раненым, а по прибытии домой продолжил развивать идею создания международной добровольной организации.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. redcrescent.kg

День Еркрапа в Армении

День рождения напитка Coca-Cola. 132 года назад создатель рецепта Coca-Cola доктор Джон Стит Пембертон продавал 9 стаканов напитка в день. Сегодня люди выпивают 1,9 млрд порций Coca-Cola ежедневно, а бренд знают 94% планеты. На компанию работают около 900 заводов-ботлеров по всему миру. А когда-то весь "завод" Coca-Cola представлял собой медный таз на трех ножках в доме доктора Пембертона.

День рождения Coca-Cola. YouTube

День перешагивания через ступеньку

День Белого Лотоса

Праздник затачивальщиков гвоздей

Ночь женщин в Норвегии.Главные требования, которые выставляют организаторы этой Ночи, - равная зарплата для мужчин и женщин и доступные детские сады.

День памяти павших в Израиле

День специалиста по охране труда в США

День кокосового кремового пирога в США

День родителей в Южной Корее

День студенческой медсестры в США

День Идальго в Мексике

Православный праздник

День памяти святого апостола и евангелиста Марка. Марк Александрийский, построивший первую церковь в Египте и ставший епископом в Александрии, был учеником апостола Петра. Апостол Марк много путешествовал и проповедовал, обернув ни одного язычника в христианство. И в результате погиб от рук язычников. Однажды утром они толпой ворвались в храм, где епископ проповедовал, схватили и бросили его в темницу, а на следующий день повели на суд, по дороге на который Марк скончался.

Народный праздник 8 мая

Сегодня отмечается народный праздник Марк Ключник. Другие названия праздника: Марк, Марков день, Бабий праздник, Станислав. Ключником Святого Марка в народе прозвали за то, что, по поверью, он владеет ключами от дождей. Считалось, что с этого дня на небе появляется радуга.

Сегодня Марку молятся и просят у него обильных дождей в мае и летом и обильного урожая.

Марка Ключника также называли Птичье голодание. Сегодня из теплых стран на родину возвращались птицы, и их было принято встречать, рассыпая по дорогам семена, чтобы они поели, уставшие и голодные с дороги.

Птичье голодание. wallpaperscraft.ru

Приметы

Если слышно кукушку, значит, холода ушли до осени

Если сегодня ясно, ждали хороший урожай яровых

Если сегодня льет дождь, значит, Марк услышал молитвы и лето не будет засушливым.

Села птица на подоконник или крыльцо - к добру

Сегодня на пении птиц гадали. Если внимательно вслушиваться в трели, можно услышать имя своего суженого.

Если в этот день на небе была радуга, по ней предсказывали погоду: низкая и пологая радуга сулила ненастную погоду, а крутая и высокая - хорошую

Также этот день связывали с определенными полевыми культурами. Так, в народе говаривали: "На святого Марка сеется татарка", то есть гречиха

Что произошло 8 мая

1541 - Испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи

1713 - Столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.

1794 - По обвинению в коррупции казнен французский учёный, отец современной химии Антуан Лавуазье.

1886 - Впервые производится Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1898 - Завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе Спрэй.

1902 - Извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

1903 - Первый настоящий дирижабль Лебоди совершил свой первый полет на 37 км.

1945 - В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.

1950 - Обложку нового номера французского журнала для женщин Elle украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо.

Брижит Бардо. Twitter

1953 - Первый французский конвертоплан Сюд-Уэст SO 1310 Фарфаде выполнил свой первый полет как вертолет.

1970 - Вышел диск Let It Be группы The Beatles.

1976 - Группа ABBA в третий раз поднялась на первое место британского хит-парада с песней Fernando, и удерживала его в течение месяца.

1984 - Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Кто родился 8 мая

1828 - Анри Жан Дюнан, швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества Красный Крест, первый лауреат Нобелевской премии мира (1901).

1884 - Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945-1953).

1902 - Андре Львов, французский микробиолог, расшифровавший генетический код, нобелевский лауреат (1965).

1906 - Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссер.

1940 - Питер Бенчли, американский писатель и сценарист, автор бестселлера Челюсти.

На съемках фильма Челюсти. Twitter

1961 - Владимир Шевельков, советский и российский актер театра и кино (Приключения принца Флоризеля, Гардемарины, вперед!, Сердца трех и др.), кинорежиссер, телеведущий.

1962 - Валерий Тодоровский, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

1975 - Энрике Иглесиас, испанский певец, сын Хулио Иглесиаса.

1977 - Джо Бонамасса, американский блюз-рок-гитарист и певец.

1981 - Потап, украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, телеведущий.

Именины

Василий

Иоанна

Иосиф

Магдалена

Македоний

Мария

Марк

Марфа

Ника

Никодим

Саломия

Сергей

Сильвестр

Тамара



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