В Беларуси назначили дату президентских выборов, несмотря на COVID-19

Депутаты приняли решение о проведении президентских выборов в стране 9 августа 2020 года.

Палата представителей Беларуси в пятницу, 8 мая, поддержала предложение главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной назначить президентские выборы на 9 августа, сообщает БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа. Эта работа, по его словам, будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".

Ранее президент Беларуси Лукашенко заявил, что не намерен переносить выборы в связи с пандемией коронавируса. По его словам, это не позволяет сделать конституция.

Напомним, Беларусь - в числе лидеров Европы по распространению COVID-19.

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