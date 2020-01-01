Землетрясение в Иране. Фоторепортаж

Тысячи людей провели ночь на улице из-за страха перед стихией. Иранцы публикуют фото последствия стихии в соцсетях.

В Иране, в ночь на 8 мая, произошло землетрясение. Пострадало 7 человек, один погиб. О пострадавших сообщил министр здравоохранения Ирана Ки Ануш Джаханпур в Twitter.

Сообщается, что эпицентр толчков находился примерно в 50 километрах к востоку от иранской столицы на глубине 10 километров.

Тысячи иранцев вынуждены были оставаться на улицах ночью. Очевидцы публикуют фото последствий в соцсетях.

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