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В РФ начало снижаться число новых случаев COVID-19

Комментариев: 2
Коронавирусом в России заболели уже почти 188 тысяч человек. За последние сутки - 10699.
Число заболевших в РФ приближается к 200 тысячам
Число заболевших в РФ приближается к 200 тысячам

В России после нескольких дней роста новых случаев коронавируса показатель начал снижаться. Как сообщает оперативный штаб в пятницу, 8 мая, за минувшие сутки выявили 10 699 случаев.

Всего в России коронавирусом заболели 187 859 человек. Выздоровело на данный момент 26 608 человек, 1 723 человека умерли.

Отмечается, что суточный рост составил 6%, что является самым низкий показателем с начала вспышки. При этом число выздоровевших за сутки увеличилось на 11,8%.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе в три раза больше.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    08.05.2020, 12:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Да пока по их цифрам снижения новых не видно, скачки в пределах статистической погрешности ... рост пока продолжается, хотя скорее линейный уже, а не экспоненциальный
Woodbrother    08.05.2020, 11:57
Оценка:  +3
Woodbrother
Перестали регистрировать, что бы дать ватникам возможность спокойно пережить победобесие.
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