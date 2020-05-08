В РФ начало снижаться число новых случаев COVID-19
Коронавирусом в России заболели уже почти 188 тысяч человек. За последние сутки - 10699.
В России после нескольких дней роста новых случаев коронавируса показатель начал снижаться. Как сообщает оперативный штаб в пятницу, 8 мая, за минувшие сутки выявили 10 699 случаев.
Всего в России коронавирусом заболели 187 859 человек. Выздоровело на данный момент 26 608 человек, 1 723 человека умерли.
Отмечается, что суточный рост составил 6%, что является самым низкий показателем с начала вспышки. При этом число выздоровевших за сутки увеличилось на 11,8%.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе в три раза больше.
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