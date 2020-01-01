ВОЗ обновила план борьбы с COVID-19

Организации потребуется больше денег для ответа на пандемию, бюджет будет увеличен до $1,7 млрд.

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает в четверг, 7 мая, пресс-служба ВОЗ.

"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", - заявил Гебреисус.

План рассчитан до конца 2020 года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Как отметил глава ВОЗ, план будет опубликован в ближайшее время.

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