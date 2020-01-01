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ВОЗ обновила план борьбы с COVID-19

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Организации потребуется больше денег для ответа на пандемию, бюджет будет увеличен до $1,7 млрд.
ВОЗ увеличит бюджет борьбы с коронавирусом
ВОЗ увеличит бюджет борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает в четверг, 7 мая, пресс-служба ВОЗ.

"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", - заявил Гебреисус.

План рассчитан до конца 2020 года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Как отметил глава ВОЗ, план будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы. Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса. Ряд стран раскритиковал решение Трампа.

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Теги: бюджет, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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