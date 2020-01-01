В США самолет насмерть сбил человека в аэропорту
Самолет, совершавший посадку в аэропорту американского города Остин в штате Техас, насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Об этом говорится в микроблоге Twitter местной медицинской службы.
"Совершавший посадку самолет насмерть сбил человека", - сказано в сообщении.
В заявлении пресс-службы аэропорта указывается, что пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines увидел на ВПП "постороннего", о чем сообщил диспетчеру. После чего на место отправились представители аэропорта, которые на полосе обнаружили жертву инцидента. Прибывшие в аэропорт аварийно-спасательные службы объявили, что мужчина скончался.
В результате происшествия ВПП была закрыта, но должна вскоре возобновить работу в обычном режиме, добавили в аэропорту. Расследованием занимается полиция Остина.
Напомним/, пару лет назад в аэропорту Москвы самолет сбил насмерть человека. Ранее в аэропорту Внуково в Москве опоздавший на рейс пассажир выбежал на перрон и попытался остановить самолет, готовящийся ко взлету.
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