Турция начала эксплуатацию систем С-400

Турецкая сторона настаивает на том, что российские специалисты не смогут получить доступ к ракетным системам.

Турция продолжает развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 и ввела в эксплуатацию определенные комплексы. Об этом сказал руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Milliyet в пятницу, 8 мая.

"Процесс развертывания С-400 продолжается, и определенные системы были введены в эксплуатацию", – сказал Демир.

Он отметил, что хотя соглашение о поставке С-400 включает в себя такие условия, как обучение, техническое обслуживание, техническое обслуживание и техническая поддержка, российский персонал не сможет получить доступ к ЗРК, когда он пожелает.

"Это наша красная линия", – подчеркнул Исмаил Демир.

Напомним, в середине июля начались поставки российских С-400 в Турцию. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Позже в ноябре стало известно, что очередные поставки С-400 из России в Турцию могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий.

Также сообщалось, что в Турции начали испытывать С-400 на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

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