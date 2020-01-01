Турция начала эксплуатацию систем С-400
Турция продолжает развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 и ввела в эксплуатацию определенные комплексы. Об этом сказал руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Milliyet в пятницу, 8 мая.
"Процесс развертывания С-400 продолжается, и определенные системы были введены в эксплуатацию", – сказал Демир.
Он отметил, что хотя соглашение о поставке С-400 включает в себя такие условия, как обучение, техническое обслуживание, техническое обслуживание и техническая поддержка, российский персонал не сможет получить доступ к ЗРК, когда он пожелает.
"Это наша красная линия", – подчеркнул Исмаил Демир.
Напомним, в середине июля начались поставки российских С-400 в Турцию. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.
Позже в ноябре стало известно, что очередные поставки С-400 из России в Турцию могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий.
Также сообщалось, что в Турции начали испытывать С-400 на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet