В Индии поезд переехал 16 спящих трудовых мигрантов

Машинист товарного поезда попытался остановить состав, когда увидел на железнодорожных путях спящих людей, но избежать столкновения не удалось.

В Индии товарный поезд совершил наезд на группу трудовых мигрантов. Погибли не менее 16 человек, еще несколько пострадали, сообщает агентство ANI в пятницу, 8 мая.

Отмечается, что трагедия произошла в западном штате Махараштра.

Машинист товарного поезда попытался остановить состав, когда увидел на железнодорожных путях спящих людей, однако избежать столкновения не удалось. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу города Аурангабад.

Министерство торговли и промышленности, железных дорог Индии, начато расследование деталей случившегося.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "скорбит в связи с гибелью людей в железнодорожном происшествии в городе Аурангабад в штате Махараштра".

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Ранее в Китае сошел с рельсов и опрокинулся поезд. ЧП спровоцировал оползень, вызванный продолжающимися уже несколько дней дождями. Тогда один человек погиб, 127 были ранены.

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