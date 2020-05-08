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У протоиерея из РФ, назвавшего коронавирус “полезным”, подозревают COVID

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Димитрий Смирнов
Димитрий Смирнов
Facebook/ Протоиерей Дмитрий Смирнов

В РФ известный протоиерей Димитрий Смирнов, который называл гражданских жен "бесплатными проститутками", мог заразиться коронавирусом. С подозрением на Covid-19 его положили в больницу. 

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Об этом пишет "Интерфакс". 

По предварительной информации, главе патриаршей комиссии по делам семьи Смирнову 69 лет, недавно у него была операция, поэтому он и находится в группе риска по коронавирусу.

Протоиерея госпитализировали в пятницу, 8 мая. Его состояние оценивается как стабильное. 

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К слову, 3 мая протоиерей Димитрий Смирнов после литургии назвал пандемию коронавируса "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

Напомним, Кива заявил, что глава полиции Киева Крищенко не вылечился от COVID-19. Нардеп сделал странное заявление.

 

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Теги: коронавирус, Смирнов, вирус
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Комментариев (2)
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Woodbrother    08.05.2020, 12:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Такое ощущение, что вся РПЦ состояти из спецагентов, идиотов, провокаторов и террористов.
Shaab    08.05.2020, 13:53
Оценка:  0
Shaab
Ви вважаєте, що якщо керівництво організації складається із названих Вами категорій, то на нижчі ланки зможе втрапити чесна людина?
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