Участники соревнований в Ухане заявили о заражении COVID-19 в октябре

Спортсмены говорят, что многие участники Игор слегли с симптомами схожими на заражение коронавирусом еще за пару месяцев до его выявления.

Некоторые участники Всемирных военных игр-2019, которые проходили в китайском Ухане в октябре прошлого года, считают, что переболели коронавирусом осенью, сообщает Le Figaro.

Отмечается, что несколько спортсменов заявили, что вернулись домой после соревнований с симптомами, которые присущи коронавирусу, однако тогда об этой болезни еще не было известно.

Так, после медицинской консультации чемпионка мира по современному пятиборью Элоди Клувель пришла к выводу, что болела коронавирусом.

"На тех Играх очень многие спортсмены заболели. Сейчас я связалась с доктором нашей команды, и он сказал: "Скорее всего, у вас был коронавирус". Потому что тогда действительно у многих членов французской делегации были одинаковые симптомы", - отметила Клувель.

В свою очередь итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter привел слова итальянского фехтовальщика Маттео Тальяриоля.

"Большая часть спортсменов в деревне слегла с симптомами, похожими на коронавирусные. В медицинской части закончились лекарства", - сказал Тальяриоль.

В то же время один из участников Игр анонимно сказал, что считает теорию о заражении коронавирусом еще в октябре "нелепой". В Китае и вовсе рассматривают версию, согласно которой иностранные спортсмены могли завести вирус в страну.

Всемирные военные игры-2019 проходили в китайском Ухане с 18 по 27 октября. В них принимало участие более десяти тысяч спортсменов из 110 стран. Однако, официально коронавирус был обнаружен в этой провинции Китая в конце декабря.

Сегодня сообщалось, что коронавирус, который обнаружили у первых заболевших во Франции, не является "потомком" коронавируса из Ухани. При этом болезнь распространялась в стране за недели до того момента, как эпидемия вырвалась за пределы Китая.

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