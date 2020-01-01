Путин и Меркель созвонились в День памяти и примирения

Лидеры РФ и Германии поздравили друг друга с 75-летием освобождения Европы и мира от фашизма.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в День памяти и примерения 8 мая в телефонном разговоре поздравили друг друга с 75-летием освобождения Европы и мира от фашизма. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет... В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", - говорится в сообщении.

Путин и Меркель обсудили также взаимодействие двух стран в противодействии распространению коронавируса.

"В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса выражено намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции", - говорится в сообщении.

Путин в разговоре с Меркель подтвердил настрой выстраивать двусторонние отношения Москвы и Берлина в конструктивном ключе.

Накануне Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Среди прочего, президенты президенты обсудили 75-летие победы.

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