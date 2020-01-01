В Армении произошла массовая драка в парламенте

После призыва депутата не оскорблять в выступлениях своих коллег, возникла перепалка, переросшая в драку.

Депутаты парламента Армении устроили массовую драку. На сессии присутствовали члены правительства. Видео потасовки опубликовано в YouTube.

Драка началась после призыва главы оппозиционной фракции Светлая Армения Эдмона Марукяна к коллегам правящей партии не оскорблять оппонентов в своих выступлениях.

Марукян вступил в перепалку с депутатом от правящей партии Мой шаг Сасуном Микаеляном, и это привело к драке, продлившейся несколько минут.

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