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Этой ночью прошло последнее в году Суперлуние

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В следующий раз Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние только через год - 27 апреля 2021 года.
Суперлуние 8 мая 2020 года
Суперлуние 8 мая 2020 года

Этой ночью состоялось последнее в 2020 году Суперлуние. Это астрономическое явление происходит, когда спутник Земли приближается к нашей планете на минимальное расстояние.

Во время этого Луна визуально выглядит примерно на 17% больше и на 30% ярче, чем в самой дальней точке от Земли.

В следующий раз ближайшее Суперлуние ожидается 27 апреля 2021 года.

 

 

 
Также Корреспондент писал, что в NASA показали площадку для полетов на Луну.
 

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Теги: Луна, фото, фоторепортаж, природные явления, суперлуние
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Источник: korrespondent.net

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