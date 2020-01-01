В следующий раз Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние только через год - 27 апреля 2021 года.

Этой ночью состоялось последнее в 2020 году Суперлуние. Это астрономическое явление происходит, когда спутник Земли приближается к нашей планете на минимальное расстояние.

Во время этого Луна визуально выглядит примерно на 17% больше и на 30% ярче, чем в самой дальней точке от Земли.

В следующий раз ближайшее Суперлуние ожидается 27 апреля 2021 года.

Cмотрите фотогалерею: Этой ночью прошло последнее в году Суперлуние

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