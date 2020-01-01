Мужчина перенес коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта

Британец заразился COVID-19 и во время пребывания в больнице перенес пару инсультов, остановку сердца. Врачи до последнего не верили, что их пациент пойдет на поправку.

Житель Великобритании Омар Тэйлор заразился коронавирусом. В больнице его вводили в кому. В медучреждении пациент пережил еще и заражение крови, два инсульта и остановку сердца. Несмотря на все это, пошедшего на поправку британца выписали, сообщает Daily Mail.

У 31-летнего отца двоих детей начались сильные осложнения из-за коронавируса. Его семью врачи предупредили, что им надо готовиться к самому худшему.

Медики ввели Омара в медикаментозную кому, после которой он месяц лежал, подключенный к аппарату ИВЛ. Потом выяснилось, что британец не чувствует правую руку и не может разговаривать. Обследование показало, что у него произошло два инсульта.

До этого Тэйлор перенес сепсис и остановку сердца.

Врачи считали, что после всего перенесенного он не сможет ходить, а его выздоровление называют настоящим чудом.

Когда Тейлора выписывали из больницы, ему аплодировал весь медицинский персонал больницы. Британцу предстоит длительный и нелегкий период реабилитации.

Как сообщалось ранее, у коронавируса выявили 200 мутаций, связанных с адаптацией к человеку.

Также Korrespondent.net писал, что ученые назвали главный канал распространения COVID-19.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet