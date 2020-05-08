Россиянин собрал картонный танк на велоприводе

Действующая модель у механика-любителя получилась практически в натуральную величину, у нее работают фары и имитируется работа двигателя.

В Кингисеппе, РФ, мужчина на спор собрал в гараже модель танка. Об этом сообщает издание Кингисепп Сегодня.

Танк получился очень реалистичным. Модель двигается на велосипедном приводе, имеет работающие фары и имитирует выброс выхлопных газов. Создатель танка, Владислав Болдырев, из-за карантина пока катается на нем возле гаража.

"Я хотел на нем прокатиться на 9 мая. Но так как у нас коронавирус, то парада не будет. Это очень жаль", - говорит Владислав.

Владислав Болдырев работает сборщиком велосипедов в магазине.

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