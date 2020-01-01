В Британии показали последнюю радиограмму нацистов

Радиограмму перед падением Третьего рейха перехватили британцы после вхождения в город Куксхафен.

В Великобритании показали последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха. Об этом сообщает Daily Mail.

Радиограмма, отправленная утром 7 мая оказалась последней перед окончанием Второй мировой войны. В ней говорить о том, что британские солдаты вошли в портовый город Куксхафен в 14:00 6 мая.

В ней также сообщалось, что "с этого момента прекращается весь радиосигнал". Передавал сообщение Лейтенант Кункель, который в конце пожелал "всего наилучшего".

Фото: dailymail

Сообщение перехватили сотрудники британской Правительственной школы кодов и шифров.

Центр правительственной связи Великобритании посвятил публикацию радиограммы к 75-летию Дня Победы. Также были опубликованы копии немецких сообщений, перехваченных в конце Второй мировой войны в Европе.

Ранее сообщалось, что Россия рассекретила документы о взятии Берлина. Также Корреспондент писал о том, что были обнародованы неизвестные фото Адольфа Гитлера.

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