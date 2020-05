В Гонконге подрались депутаты

Депутаты из соперничающих партий устроили беспорядки в законодательном совете Гонконга из-за избрания председателя комитета. Видео потасовки опубликовано в Twitter.

Так, инцидент произошел после того, как оппозиционные депутаты настояли на необходимости до начала обсуждений избрать нового председателя комитета.

Глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли, попыталась занять кресло председателя после заседания группы по вопросам образования.

Ее окружили однопартийцы, а противоборствующая сторона пыталась этому помешать.

WATCH: #HongKong lawmakers battle to take the chairman seat as part of a struggle to control a key Legco committee:



Full story: https://t.co/mCmX9NJH5u pic.twitter.com/M66JdWEWtt