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В Гонконге подрались депутаты

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Потасовка между избранниками народа возникла из-за намерения занять кресло председателя главой пропекинской партии.

Депутаты из соперничающих партий устроили беспорядки в законодательном совете Гонконга из-за избрания председателя комитета. Видео потасовки опубликовано в Twitter.

Так, инцидент произошел после того, как оппозиционные депутаты настояли на необходимости до начала обсуждений избрать нового председателя комитета.

Глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли, попыталась занять кресло председателя после заседания группы по вопросам образования.

Ее окружили однопартийцы, а противоборствующая сторона пыталась этому помешать.

 

 
Также Корреспондент писал, что массовая драка произошла в парламенте Турции.
 

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Теги: депутаты, видео, драка, парламент, Гонконг
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Источник: korrespondent.net

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