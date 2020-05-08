В Гонконге подрались депутаты
Депутаты из соперничающих партий устроили беспорядки в законодательном совете Гонконга из-за избрания председателя комитета. Видео потасовки опубликовано в Twitter.
Так, инцидент произошел после того, как оппозиционные депутаты настояли на необходимости до начала обсуждений избрать нового председателя комитета.
Глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли, попыталась занять кресло председателя после заседания группы по вопросам образования.
Ее окружили однопартийцы, а противоборствующая сторона пыталась этому помешать.
WATCH: #HongKong lawmakers battle to take the chairman seat as part of a struggle to control a key Legco committee:— RTHK English News (@rthk_enews) May 8, 2020
Full story: https://t.co/mCmX9NJH5u pic.twitter.com/M66JdWEWtt
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