ВОЗ исключила происхождение коронавируса за пределами Китая

Все свидетельства указывают на рынок Уханя, говорят в организации, но допускают, что вирус мог ранее распространяться по миру незамеченным.

На основе имеющихся сейчас данных ВОЗ исключает происхождение COVID-19 за пределами Китая. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в пятницу, 8 мая.

"Все свидетельства на данный момент указывают на район Ухани, на рынок и возможность попадания его туда через сотрудников рынка. И на данный момент нет других свидетельств", - сказал Линдмайер.

Представитель ВОЗ все же добавил, что есть вероятность того, что вирус до этого разносился по миру незамеченным, в том числе с учетом сезона гриппа.

Как утверждают власти Китая, они с самого начала придерживались открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

Напомним, что число зараженных COVID-19 в мире близко к 3,7 млн. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Испании, Италии, Великобритании, России, Германии и Франции.

Также сообщалось, что ВОЗ обновила план борьбы с COVID-19. Организации потребуется больше денег для ответа на пандемию, бюджет будет увеличен до $1,7 млрд.

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