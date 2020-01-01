Мир отметил День памяти и примирения. Фоторепортаж
Акт военной капитуляции Германии вступил в силу 8 мая 1945 года. По этому случаю во многих городах мира были проведены торжественные мероприятия.
В мире сегодня, 8 мая, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.
В связи с этим во многих странах прошли торжественные мероприятия посвященные памяти жертвам, павшим в этой войне.
День памяти и примирения отмечается ежегодно 8 мая начиная с 2005 года.
Cмотрите фотогалерею: Мир отметил День памяти и примирения. Фоторепортаж
Ранее сообщалось, что в Украине отмечают День памяти и примирения.
Также Корреспондент писал, что Зеленский в День памяти и примирения обратился к украинцам.
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