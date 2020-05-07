Крупнейший госфонд мира впервые продаст активы

Норвегия вынуждена продавать активы Пенсионного фонда из-за нехватки средст. Дефицит бюджета ожидается в размере 20 млрд долларов.

Пенсионный фонд Норвегии, который является крупнейшим госфондом в мире и составляет более триллиона долларов, впервые в истории будет продавать активы, пишет Bloomberg.

На такой шаг власти страны пошли из-за того, что потребности государства превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.

Глава Центробанка Норвегии Ойстен Олсен подчеркнул, что фонд имеет право на продажу активов. Предполагается, что первым делом организация начнет избавляться от облигаций.

На данный момент дефицит бюджета Норвегии в 2020 году оценивают в 20 миллиардов долларов.

Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сферхдоходов.

Из расчета на каждого норвежца в фонде находится 190 тысяч долларов. Организации принадлежат около полутора процентов всех акций в мире. Но из-за падения рынков в апреле фонд понес убытки в размере 113 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что нефтяной кризис ударил и по Норвегии. Из-за падения спроса страна впевые за 18 лет вынуждена сократить добычу.

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