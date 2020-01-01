США не связаны с арестованными в Венесуэле наемниками - Трамп

Дональд Трамп заявил, что США не стали бы скрывать операцию в Венесуэле, и "это бы называлось вторжением".

Трамп заявил, что США не стали бы скрывать операцию против Венесуэлы

Арестованные в Венесуэле наемники не имеют никакого отношения к США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News в пятницу, 8 мая.

Трамп прокомментировал заявления венесуэльских властей о предотвращении проникновения в страну из Колумбии группы наемников: "Мы не имеем к этому никакого отношения. На самом деле, если бы я хотел двинуться в Венесуэлу, я бы не скрывал это".

"Если бы мы когда-либо сделали такое в Венесуэле, то это было бы немного иначе. Это бы называлось вторжением", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, 3 мая власти Венесуэлы сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которая намеревалась осуществить государственный переворот в республике и убить Мадуро.

Затем Мадуро обвинил США в организации вторжения в Венесуэлу. Как утверждает венесуэльский лидер, среди наемников были граждане США, которые являются сотрудниками Службы безопасности Трампа.

В конце марта сообщалось, что США обвинили Мадуро в торговле наркотиками. Американские власти объявили награду в миллионы долларов за Мадуро и нескольких его соратников.

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