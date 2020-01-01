Трамп не верит в намеренное распространение COVID Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп предполагает, что коронавирус вырвался из Китая из-за некомпетентности.

Президент США Дональд Трамп не верит в намеренное распространение Китаем коронавирусной инфекции, о чем он заявл в эфире одного из телеканалов.

"Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности", - предположил американский президент.

По его словам, в КНР, скорее всего, не знают как об этом сообщить.

"Наверное, они (Китай - Ред.) не знают, как это сказать. Мы хотели действовать совместно и помочь им, но они не захотели, чтоб мы действовали совместно", - заявил Трамп.

Он отметил, что вскоре сделает заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома добавил, что ВОЗ является "марионеткой" Пекина, хотя Вашингтон направляет в год в бюджет организации намного больше средств.

Как известно, США ведут полномасштабное расследование о происхождении и распространении COVID. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

Параллельно американская разведка сообщила , что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Трамп ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной.

В Китае отвергают предположения о том, что Институт вирусологии в Ухани является источником пандемии COVID-19.

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