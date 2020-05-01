Трамп поддержал обвиненного в домогательствах Байдена

Американский президент вспомнил, что против него было много ложных обвинений. То же может ждать Байдена во время предвыборной гонки, считает Трамп.

Президент США Дональд Трамп заступился за свого оппонента в предвыборной гонке демократа Джо Байдена, которого обвинила в домогательствах его бывшая помощница. Ситуацию с экс-вице-президентом глав Белого дома прокомментировал в интервью Fox News.

"Это битва, в которой ему придется сражаться. У меня было много ложных обвинений. Может, это ложное обвинение. Честно говоря, я надеюсь, что это так и есть. Ради него самого", - сказал Трамп.

Напомним, бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. Рид утверждает, что в 1993 году Байден, который на тот момент был сенатором, в одном из коридоров здания Конгресса прикасался к ней без ее разрешения. В марте Рид заявила журналистам, что якобы подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена. Сам Байден все обвинения отрицает.

Как пишет The Tribune, cудебная декларация 1996 года подтверждает, что Рид говорила о сексуальном домогательстве в офисе политика.

Бывший муж женщины Теодор Дронен тогда написал судебное заявление, в котором оспаривал запретительный приказ, который Рид подала на него через несколько дней после того, как он заявил о разводе. В нем он пишет, что бывшая супруга рассказала ему, что столкнулась с харассментом в офисе Байдена. При этом в документе нет обвинений в отношении самого сентаора.

Дронен также сообщил, что в итоге женщина заключила сделку с главой аппарата сенатора и покинула свою должность. "Очевидно, что это событие оказало травмирующее воздействие на нее", - добавил он.

Ранее против Байдена уже звучали обвинения в непристойном поведении со стороны нескольких женщин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet