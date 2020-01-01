В США рекордная безработица за полвека

Когда еще в феврале уровень безработицы в США находился на минимуме за последние 50 лет, то сейчас заметен значительный его скачек.

Только за апрель в США работу потеряли 20,5 млн американцев, таким образом безработица в стране подскочила до рекордных 14,7% по сравнению с 4,4% в марте, сообщило Министерство труда.

Аналитики в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и скачка безработицы до 16% из-за пандемии коронавируса.

По данным The Wall Street Journal, предполагалось, что первый показатель составит 21,5 млн, второй - также 16%.

В марте число рабочих мест сократилось на 870 тысяч, а не на 701 тысячу, как сообщалось ранее.

При этом в феврале, уровень безработицы в стране находился на минимуме за последние 50 лет - 3,5%.

"Это очень-очень сложная ситуация даже для компаний, которые росли рекордными темпами ранее, - отмечает экономист по трудоустройству на сайте ZipRecruiter Джулия Поллак.

В прошлом месяце потери рабочих мест в сфере здравоохранения составили 1,4 млн, гостиницы и рестораны сократили их число на 7,6 млн, розничные магазины - на 2,1 млн. Производственные предприятия уволили 1,33 млн сотрудников, строительные компании - почти 1 млн.

Количество рабочих мест в частном секторе упало на 19,52 млн, в государственном - на 980 тыс.

Отмечается, что увольнения затронули в основном работников с низкой зарплатой.

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