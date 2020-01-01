В Италии число жертв коронавируса превысило 30 тысяч

Накануне от COVID-19 скончались 243 итальянца. Общее количество выявленных в Италии случаев коронавируса достигло 217 тысяч.

Количество смертей от коронавируса в Италии достигло 30 201. Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии, опубликованные в пятницу, 8 мая.

В частности, за последние сутки от COVID-19 умерли 243 человека, а выздоровели 2 747 человек. Всего с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тысяч выздоровели.

На лечение остается 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тысяч - в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов.

Ранее сообщалось, что в Италии рекордное число выздоровевших от COVID за сутки. Не смотря на положительную динамику излечения от COVID, число новых случаев заражения за сутки также возросло.

Также стало известно, что число жертв коронавируса в Италии может быть на тысячи человек больше. Смертность с конца февраля по конец марта выросла почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, что может свидетельствовать о большем количестве жертв COVID-19, чем считалось ранее.

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