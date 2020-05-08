У работника аппарата вице-президента США выявили COVID-19

Из-за сообщения о выявленной у подчиненного инфекции запланированный визит Майка Пенса в Айову задержался.

В США сотрудник аппарата вице-президента Майка Пенса заболел коронавирусом. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщает NBC News в пятницу, 8 мая.

Отмечается, что Пенс планировал отправиться в Де-Мойн, штат Айова, утром, но его отъезд с авиабазы Эндрюс, был отложен почти на час, так как сотрудники получили информацию о положительном тесте. При этом нескольких сотрудников аппарата высадили из самолета перед взлетом.

Кроме того, положительный результат на COVID-19 получил личный камердинер американского президента Дональда Трампа.

Напомним, что ранее Майк Пенс не надел маску во время посещения клиники. Американский вице-президент отказался надевать маску, так как посчитал, что здоров, а маска нужна "чтобы не заражать других".

Затем вице-президент США после критики все же стал носить маску. Ранее СМИ упрекнули Майка Пенса в том, что он подает дурной пример американцам, не пользуясь средством защиты от коронавируса.

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