Поделить Луну и добывать. Что придумали в Штатах

Американская администрация готовит проект международного договора, регулирующего добычу полезных ископаемых в космосе, соглашение будет описывать создание "зон безопасности" вокруг баз по добыче ресурсов.

США собрались добывать полезные ископаемые на Луне и хотят все оформить официально. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект Artemis Accords (Артемида) - соглашение по добыче ресурсов на Луне, рассказали Reuters собеседники, которые ознакомлены с проектом.

Источники издания говорят, США намерены реализовывать проект вместе с "единомышленниками": Канадой, Японией, европейскими странами и ОАЭ.

Вот только во влиятельной разведывательно-аналитической компании Stratfor сомневаются в успехе американских замыслов.

Что за план

До недавнего времени вопрос принадлежности космических ресурсов не имел практической значимости: их добыча, доставка на Землю или другое использование были коммерчески бессмысленны, из космоса привозили разве что опытные образцы пород.

Теперь ситуация изменилась, и полезные ископаемые, в первую очередь лунные, становятся ценными, не для применения на Земле, а для использования на самой Луне, а может быть, и на околоземной орбите, куда их, несмотря на большее расстояние, доставить с Луны может быть дешевле, чем с любого земного космодрома.

Согласно “утечкам”, приведенным в сообщении Reuters , администрация Трампа начнет в ближайшие несколько недель формальные переговоры с ключевыми союзниками по поводу разработанного в Америке юридического проекта относительно добычи полезных ископаемых на Луне.

По имеющимся данным, это соглашение предусматривает создание “зон безопасности” вокруг мест проведения операций по добыче с целью предотвращения ущерба от действий других компаний и стран, а также от их вмешательства, и все это может быть воспринято как претензии на суверенитет.

На фоне успешной реализации Китаем своей лунной программы, Соединенные Штаты вновь пытаются установить господство в космосе с точки зрения частной и государственной промышленности с помощью новых лунных и марсианских проектов, пишет Stratfor.

Вашингтон рассматривает успешно реализуемую китайскую программу по освоению Луны, получившую название Chang'e Program, как долгосрочную попытку установить господство Пекина на Луне, включая добычу полезных ископаемых.

Разработка находящихся на Луне полезных ископаемых для использования на самом спутнике Земли, а также в будущем на Марсе и на астероидах, тоже, как ожидается, будет значительно менее затратной, чем стоимость доставки одного килограмма груза в космос с поверхности Земли.

Чтобы помешать реализации этой китайской стратегии, Соединенные Штаты недавно ускорили собственные планы по отправке астронавтов на Луну в период до 2024 года.

Будут проблемы

Однако ключевые союзники Соединенных Штатов могут не согласиться с переговорной стратегией Вашингтона, а также с деталями, содержащимися в проекте договора, предполагает Stratfor.

И Европейский союз, и Объединенные Арабские Эмираты имеют продолжительную историю сотрудничества в космосе с Китаем и Россией, поэтому они сочтут неадекватными любые рамочные соглашения, включающие только Соединенные Штаты и Европу и исключающие две наиболее важные космические державы.

Планы Белого дома по созданию “зон безопасности” могут походить на де-факто претензии на суверенитет в отношении определенных частей Луны или могут быть интерпретированы таким образом, а это запрещено в соответствии с принятым в 1967 году Договором о космосе.

Европейский союз и, возможно, Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, тоже будут выступать против предпринимаемых Соединенными Штатами усилий, направленных на быстрое подписание этого пакта.

Соединенные Штаты, вероятно, попытаются заставить Китай или Россию принять разработанные Соединенными Штатами рамочные условия, но скорее всего именно Пекин откажется от этого.

У Китая есть собственные планы в отношении создания колонии на Луне к 2030 году, и он является самым активным исследователем Луны в последние несколько лет.

И союзники Соединенных Штатов, и Китай выступают против подобного соглашения, поэтому будет сохраняться значительная неопределенность в отношении международного права и юридических претензий на право обладания находящимися на Луне полезными ископаемыми и их разработку.

Отсутствие ясности в области международных правил заставит частный сектор воздержаться от реализации рискованных и дорогих проектов по разработке полезных ископаемых на Луне, а также на других небесных телах, что, в конечном итоге, замедлит реализацию глобальных программ по освоению космического пространства, прогнозируют аналитики Stratfor.

Почему без России?

США не планируют включать в лунное соглашение Россию.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил соглашение по лунным ископаемым с вторжением в Ирак и Афганистан. "Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант – "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, – вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", – считает чиновник.

Также Рогозин уверен, что на данный момент просто нет технологий по добыче ископаемых на Луне.

Предвыборная программа?

Дональд Трамп активно продвигает программу Артемида по освоению Луны. Эксперты предполагают, что это может быть частью предвыборной программы Трампа, второй президентский срок которого, в случае победы на предстоящих выборах, закончится как раз в 2024 году.