Трамп уверен, что коронавирус со временем исчезнет
Американский лидер допустил возможность новой вспышки COVID-19 в следующем году, однако заверил, что ее в итоге погасят.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет, даже без вакцины. Об этом американский лидер заявил 8 мая на брифинге в Белом доме.
"Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно", - отметил Трамп.
Он также допустил вспышку заболеваемости в следующем году, которая "в конце концов уйдет".
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,28 миллиона случаев коронавируса, скончались почти 77 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что средняя смертность от COVID-19 в США более чем в десять раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа.
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