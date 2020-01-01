Трамп уверен, что коронавирус со временем исчезнет

Американский лидер допустил возможность новой вспышки COVID-19 в следующем году, однако заверил, что ее в итоге погасят.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет, даже без вакцины. Об этом американский лидер заявил 8 мая на брифинге в Белом доме.

"Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно", - отметил Трамп.

Он также допустил вспышку заболеваемости в следующем году, которая "в конце концов уйдет".

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,28 миллиона случаев коронавируса, скончались почти 77 тысяч человек.

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