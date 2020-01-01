Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп уверен, что коронавирус со временем исчезнет

Комментариев: 0
Американский лидер допустил возможность новой вспышки COVID-19 в следующем году, однако заверил, что ее в итоге погасят.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет, даже без вакцины. Об этом американский лидер заявил 8 мая на брифинге в Белом доме.
 
"Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно", - отметил Трамп.
 
Он также допустил вспышку заболеваемости в следующем году, которая "в конце концов уйдет".
 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,28 миллиона случаев коронавируса, скончались почти 77 тысяч человек.
 
Ранее сообщалось, что средняя смертность от COVID-19 в США более чем в десять раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь