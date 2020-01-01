Ударная группа альянса вошла в акваторию моря 4 мая. За ними следили силы и средства российского Северного флота.

Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Шестого флота США.

Напомним, в состав группы вошли американские эсминцы УРО Портер, Дональд Кук, Рузвельт и фрегат УРО Кент ВМС Великобритании. Кроме того, в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135.

Как подчеркнул командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, регион Арктики очень важен.

"Наши военно-морские силы там действуют, в том числе и в Баренцевом море. Это делается, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу навигации в сложных условиях", - заявил он.

В патрулировании участвовали в общей сложности 1,2 тысячи моряков НАТО. Также эсминцы США провели двусторонние учения с флотом Норвегии в Норвежском море с участием американской ядерной подводной лодки и разведывательного самолета.

Cмотрите фотогалерею: Корабли НАТО покинули Баренцево море

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