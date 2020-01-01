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Корабли НАТО покинули Баренцево море

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Ударная группа альянса вошла в акваторию моря 4 мая. За ними следили силы и средства российского Северного флота.
Группа кораблей НАТО завершила операции в Арктике
Группа кораблей НАТО завершила операции в Арктике
media.defense.gov
 
Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Шестого флота США.
 
Напомним, в состав группы вошли американские эсминцы УРО Портер, Дональд КукРузвельт и фрегат УРО Кент ВМС Великобритании. Кроме того, в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135.
 
Как подчеркнул командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, регион Арктики очень важен.
 
"Наши военно-морские силы там действуют, в том числе и в Баренцевом море. Это делается, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу навигации в сложных условиях", - заявил он.
 
В патрулировании участвовали в общей сложности 1,2 тысячи моряков НАТО. Также эсминцы США провели двусторонние учения с флотом Норвегии в Норвежском море с участием американской ядерной подводной лодки и разведывательного самолета.
 
 
 
Напомним, в конце марта силы НАТО зашли в Черное море в составе трех фрегатов. 

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Теги: США, НАТО, Арктика, фото, корабли, флот, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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