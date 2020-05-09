Трамп заявил, что США "переходят к величию" в экономике

Американский лидер прогнозирует "грандиозный" следующий год, который имеет все шансы стать историческим.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада из-за коронавируса. Об этом американский лидер рассказал журналистам 8 мая, сообщает РИА Новости

"Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", – подчеркнул Трамп.

По его словам, в следующем году будет большой всплеск спроса и это дает шанс для исторического роста экономики.

Американский лидер уверен, что в третьем квартале будет переход, который "продемонстрирует очень интересные цифры", а четвертый квартал будет "очень хорошим или даже лучше".

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