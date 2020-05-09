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Трамп заявил, что США "переходят к величию" в экономике

Комментариев: 1
Американский лидер прогнозирует "грандиозный" следующий год, который имеет все шансы стать историческим.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада из-за коронавируса. Об этом американский лидер рассказал журналистам 8 мая, сообщает РИА Новости.
 
"Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", – подчеркнул Трамп.
 
По его словам, в следующем году будет большой всплеск спроса и это дает шанс для исторического роста экономики.
 
Американский лидер уверен, что в третьем квартале будет переход, который "продемонстрирует очень интересные цифры", а четвертый квартал будет "очень хорошим или даже лучше".
 
 
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США планирует получить в долг 2,99 триллиона долларов до конца июня для финансирования антикризисных программ.

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Теги: США, экономика, рост, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mercvxzzse    09.05.2020, 03:03
Оценка:  -22
mercvxzzse
Дедушка Дональд явно"с катушек слетел".Всех нормальных людей с Днём Победы.Фашизм не пройдёт.
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