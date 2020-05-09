Германия сомневается в обвинениях США в адрес Китая - СМИ

Вашингтон, обвиняя Пекин, пытается отвлечь внимание от собственных ошибок по борьбе с COVID-19, цитирует Der Spiegel внутренний меморандум Минобороны ФРГ.

Министерство обороны ФРГ и немецкая разведслужба BND в частном порядке поставили под сомнение утверждения США о том, что истоки пандемии коронавируса якобы находятся в одной из китайских лабораторий.

Меморандум для внутреннего пользования, подготовленный для министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, расценивает американские обвинения как "сознательную попытку отвлечь внимание от ошибок, совершенных самим Вашингтоном", сообщило в пятницу, 8 мая, издания Der Spiegel со ссылкой на копию этого документа.

Президент США Дональд Трамп пытается "отвлечь от своих собственных ошибок и направить гнев американцев против Китая", - цитирует Der Spiegel выдержку из меморандума.

Представитель министерства обороны ФРГ в ответ на запрос агентства AFP отказался подтвердить существование такого документа.

Совместный доклад Пяти глаз с критикой КНР может быть фейком

Между тем общественно-правовая медиакомпания NDR поставила под сомнение существование совместного доклада разведслужб США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады из так называемого альянса Пяти глаз, в котором КНР обвиняется в преуменьшении вспышки коронавируса в Ухане.

Как сообщает NDR, руководство BND сообщило депутатам бундестага на закрытых парламентских слушаниях, что их партнерам из Пяти глаз ничего не известно о существовании такого доклада. Ведомство федерального канцлера, осуществляющее надзор за BND, пока не прокомментировало это сообщение.

Ранее газета The Guardian, ссылаясь на источники в британской разведке, написала, что информацию о сокрытии и уничтожении Китаем новостей о коронавирусе распространили США с целью оказать давление на Пекин.

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