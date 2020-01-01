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COVID-19 в мире: число зараженных превысило 4 млн

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От коронавируса скончались более 276 тысяч человек, 1,3 миллиона - выздоровели. Наибольшее количество инфицированных в США.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек
 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers на 4.50 субботы, 9 мая.
 
Лидером по заражению являются США с более чем 1,32 миллиона случаев COVID-19. 
 
В первой пятерке также находятся Испания (260 117), Италия (217 185), Великобритания (211 364.) и Россия (187 859)
 
Всего в мире скончались от коронавируса  276 215 человек, из них 78,6 тысячи в США. 
 
Кроме того, по информации Worldometers, 1 385 124 человек в мире вылечились от COVID-19.
 
За последние сутки в мире подтвердили 97 тысяч новых случаев заболевания, из них более 5,5 тысячи - смертельные.
 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год

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Теги: США, мир, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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