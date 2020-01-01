COVID-19 в мире: число зараженных превысило 4 млн

От коронавируса скончались более 276 тысяч человек, 1,3 миллиона - выздоровели. Наибольшее количество инфицированных в США.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers на 4.50 субботы, 9 мая.

Лидером по заражению являются США с более чем 1,32 миллиона случаев COVID-19.

В первой пятерке также находятся Испания (260 117), Италия (217 185), Великобритания (211 364.) и Россия (187 859)

Всего в мире скончались от коронавируса 276 215 человек, из них 78,6 тысячи в США.

Кроме того, по информации Worldometers, 1 385 124 человек в мире вылечились от COVID-19.

За последние сутки в мире подтвердили 97 тысяч новых случаев заболевания, из них более 5,5 тысячи - смертельные.

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