США отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу

Стремления Вашингтона относительно республики неизменны и это мирная передача власти, отметили в Совете по нацбезопасности.

США не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти в стране. Об этом говорится в заявлении американского Совета по нацбезопасности, опубликованном 8 мая.

“Правительство США не имеет ничего общего с недавними событиями, которые якобы имели место в Венесуэле. Заявления об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была запланированная США операция, как утверждает (президент Венесуэлы Николас) Мадуро, которому предъявлены обвинения в терроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - указали в СНБ.

Напомним, в МВД Венесуэлы заявили, что 3 мая власти республики предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Сначала стало известно, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее появилась информация о еще 12 задержанных.

Мадуро утверждает, что целью вторжения было его убийство , а среди наемников - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Трампа.

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