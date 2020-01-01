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США отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу

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Стремления Вашингтона относительно республики неизменны и это мирная передача власти, отметили в Совете по нацбезопасности.
Патруль на побережье Венесуэлы
Патруль на побережье Венесуэлы
 
США не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти в стране. Об этом говорится в заявлении американского Совета по нацбезопасности, опубликованном 8 мая.
 
“Правительство США не имеет ничего общего с недавними событиями, которые якобы имели место в Венесуэле. Заявления об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была запланированная США операция, как утверждает (президент Венесуэлы Николас) Мадуро, которому предъявлены обвинения в терроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - указали в СНБ.
 
Ранее американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что арестованные в Венесуэле наемники не имеют никакого отношения к США.
 
Напомним, в МВД Венесуэлы заявили, что 3 мая власти республики предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Сначала стало известно, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее появилась информация о еще 12 задержанных.
 
Мадуро утверждает, что целью вторжения было его убийство, а среди наемников - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Трампа.
 

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Теги: США, Венесуэла, нападение, Боевики, Мадуро, наемники
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Источник: korrespondent.net

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