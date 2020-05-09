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В Берлине поблагодарили союзников за освобождение

Комментариев: 3
На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на четырех языках. Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.
Бранденбургские ворота в Берлине 8 мая 2020 года
Бранденбургские ворота в Берлине 8 мая 2020 года

В Берлине состоялась акция, приуроченная 75-летию освобождения Европы от национал-социализма. Вечером в пятницу, 8 мая, на Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках, сообщает DW.

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - заявили в организации Kulturprojekte Berlin, которая провела акцию.

Мир отметил День памяти и примирения. Фоторепортаж

Ранее сообщалось, что британская принцесса Анна обратилась к украинцам и другим народам бывшего СССР по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе.

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Теги: Германия, Берлин, фото, победа, акция, Вторая мировая война, ФРГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СТЕКЛО_МОЙ    09.05.2020, 07:57
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
национал-социализм = советский коммунизм !
mercvxzzse    09.05.2020, 07:19
Оценка:  -2
mercvxzzse
На русском?Смахивает на зраду!Ведь любой наш профессиональный патриот вам расскажет что ту войну выиграл не Советский Союз с союзниками,а США и вояки залУПА!Всех нормальных людей с Днём Победы.Фашизм не пройдёт.
СТЕКЛО_МОЙ    09.05.2020, 07:56
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
ПУКИНОСОС АНТИБЕС ЧЛЕН ТЕБЕ В РОТ )))))))))))))
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