На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на четырех языках. Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Бранденбургские ворота в Берлине 8 мая 2020 года

В Берлине состоялась акция, приуроченная 75-летию освобождения Европы от национал-социализма. Вечером в пятницу, 8 мая, на Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках, сообщает DW.

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - заявили в организации Kulturprojekte Berlin, которая провела акцию.

Cмотрите фотогалерею: В Берлине поблагодарили союзников за освобождение

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